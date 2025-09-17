Поиск

Трамп может посетить Китай в октябре-ноябре

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры Пекина и Вашингтона о государственном визите президента США Дональда Трампа в КНР, который может состояться в конце октября - середине ноября, находятся на завершающей стадии, сообщает South China Morning Post со ссылкой на два информированных источника.

По их словам, поездка, вероятнее всего, будет запланирована так, чтобы состояться либо до, либо после саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

По информации газеты, Китай в первую неделю сентября направил Трампу официальное приглашение посетить страну, что обычно означает, что все стороны готовы к поездке.

"Есть еще несколько неоговоренных деталей. Но крупные противоречия уже разрешены. Все складывается хорошо", - заявил один из источников.

Результатом поездки может стать новое соглашение о закупке американских товаров КНР.

Источники считают, что визит Трампа позволит председателю КНР Си Цзиньпину посетить США в ответ уже в 2026 году.

Газета напоминает, что, если эта поездка состоится, это будет первый визит президента США в азиатскую страну с 2017 года.

