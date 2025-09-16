В Китае заявили о готовности защищать интересы своих предприятий

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Китай в торгово-экономических отношениях с США будет последовательно отстаивать свои национальные интересы и интересы китайских компаний, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн.

"Хэ Лифэн заявил, что Китай непоколебим в своей решимости защищать свои законные права и интересы и будет решительно защищать национальные интересы, а также законные права и интересы предприятий с китайским капиталом за рубежом", - говорится в размещенном на сайте министерства коммерции КНР сообщении по итогам переговоров Хэ Лифэна с американскими представителями.

Переговоры прошли 14 и 15 сентября в Мадриде, с американской стороны в них приняли участие министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

Как отметило Минкоммерции, Хэ Лифэн подчеркнул, что суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается в взаимной выгоде и обоюдовыгодном результате. Сотрудничество между Китаем и США выгодно обеим сторонам, в то время как конфликты наносят им ущерб.

Он выразил надежду, что "США и Китай пойдут навстречу друг другу и США как можно скорее снимут соответствующие ограничительные меры против Китая".

В сообщении говорится что китайская и американская стороны достигли базового рамочного консенсуса о решении вопросов, связанных с соцсетью TikTok.

"Что касается вопроса о TikTok, то Китай будет проводить выдачу разрешений на экспорт технологий в соответствии с законами и нормативными актами", - отметило министерство.

Как сообщалось, Бессент по итогам переговоров заявил журналистам, что США и Китай согласовали "основу для сделки" по TikTok.

Глава Минфина, комментируя вопрос контроля над алгоритмом работы платформы, определяющим демонстрируемый контент, заявил: "Мы не будем рассказывать о коммерческих условиях сделки. Это дело двух частных сторон, но коммерческие условия согласованы".

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен получить подтверждение согласования сделки по TikTok в ходе запанированного на 19 сентября телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.