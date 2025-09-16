Поиск

В Китае заявили о готовности защищать интересы своих предприятий

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Китай в торгово-экономических отношениях с США будет последовательно отстаивать свои национальные интересы и интересы китайских компаний, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн.

"Хэ Лифэн заявил, что Китай непоколебим в своей решимости защищать свои законные права и интересы и будет решительно защищать национальные интересы, а также законные права и интересы предприятий с китайским капиталом за рубежом", - говорится в размещенном на сайте министерства коммерции КНР сообщении по итогам переговоров Хэ Лифэна с американскими представителями.

Переговоры прошли 14 и 15 сентября в Мадриде, с американской стороны в них приняли участие министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

Как отметило Минкоммерции, Хэ Лифэн подчеркнул, что суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается в взаимной выгоде и обоюдовыгодном результате. Сотрудничество между Китаем и США выгодно обеим сторонам, в то время как конфликты наносят им ущерб.

Он выразил надежду, что "США и Китай пойдут навстречу друг другу и США как можно скорее снимут соответствующие ограничительные меры против Китая".

В сообщении говорится что китайская и американская стороны достигли базового рамочного консенсуса о решении вопросов, связанных с соцсетью TikTok.

"Что касается вопроса о TikTok, то Китай будет проводить выдачу разрешений на экспорт технологий в соответствии с законами и нормативными актами", - отметило министерство.

Как сообщалось, Бессент по итогам переговоров заявил журналистам, что США и Китай согласовали "основу для сделки" по TikTok.

Глава Минфина, комментируя вопрос контроля над алгоритмом работы платформы, определяющим демонстрируемый контент, заявил: "Мы не будем рассказывать о коммерческих условиях сделки. Это дело двух частных сторон, но коммерческие условия согласованы".

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен получить подтверждение согласования сделки по TikTok в ходе запанированного на 19 сентября телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минобороны Израиля назвал целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

Что случилось этой ночью: вторник, 16 сентября

Уолл-стрит выросла в понедельник

Уолл-стрит выросла в понедельник
Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщили о шести десятках погибших в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник

Axios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атаке

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США и Китай согласовали основу сделки по TikTok

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7167 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2394 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });