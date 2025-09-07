Поиск

Трамп может встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в конце октября в Южной Корее как возможность встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, ведутся серьезные дискуссии о проведении двусторонней встречи на полях АТЭС, но четких планов пока нет.

Телеканал напоминает, что в ходе телефонного разговора в прошлом месяце Си Цзиньпин пригласил Трампа и его супругу посетить Китай, на что президент США ответил взаимностью, хотя даты не были определены.

CNN отмечает, что присутствие президента США в регионе также может дать ему возможность еще раз встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Тем временем собеседники телеканала заявили, что организации потенциальной встречи с Си Цзиньпином уделяется больше внимания.

Саммит АТЭС должен состояться в конце октября в южнокорейском городе Кенджу.

