Польша завершила возведение электронного заграждения на границе с Белоруссией

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Завершено строительство электронного барьера на польско-белорусской границе, общая сумма вложений в проект превысила $130 млн, сообщила пресс-служба Пограничной стражи Польши.

"Подведены итоги развития системы обеспечения безопасности государственной границы в виде электронного барьера, функционирующего на всем 400-километровом участке государственной границы с Беларусью", - говорится в сообщении.

Общая сумма инвестиций в возведение электронного заграждения на сухопутных и водных участках границы в приграничных с Белоруссией Подляском и Люблинском воеводствах Польши составила 490 млн злотых (около $136,6 млн).

Средства, часть из которых была выделена Евросоюзом, были направлены на создание постов мониторинга, установку камер круглосуточного наблюдения, тепловизоров и датчиков фиксации различных физических характеристик объектов с механизмом искусственного интеллекта для классификации поступающих сигналов тревоги.

В 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метров с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участков, проходящих по рекам. Позже этот барьер был укреплен.

Летом 2023 года завершилась установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы. Он включает в себя электронные системы контроля, в том числе камеры ночного видения, тепловизорные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Возведение электронного барьера на водных участках границы началось в конце февраля 2024 года.

Польша Евросоюз Пограничная стража Белоруссия
