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В Польше заявили о работе электронного барьера на водных участках границы с Белоруссией

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Электронное заграждение на водных участках польско-белорусской границы начало работу, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел и администрации Польши.

"Пограничная стража приняла электронный барьер, построенный на пограничных реках Свислочь и Источанка. Также завершена модернизация электронного барьера вдоль существующего физического заграждения", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве теперь охвачен современным мониторингом".

В 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участков, проходящих по рекам.

Летом 2023 года завершилась установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы. Он включает в себя электронные системы контроля, в том числе камеры ночного видения, тепловизорные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Возведение электронного барьера на водных участках границы началось в конце февраля 2024 года.

Польша Белоруссия
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