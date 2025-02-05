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Польша завершила установку электронного барьера на границе с Белоруссией

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пограничная стража Польши сообщила о завершении работ по установке электронного заграждения на водных участках польско-белорусской границы и польско-белорусской границе в целом.

"Сборка элементов уже завершена. Все подсистемы, силовые соединения и волоконно-оптические линии связи уже готовы. Было установлено более пятисот опор для камер и более 1,3 тысячи камер", - сообщил телеканалу TVN24 пресс-секретарь Пограничной стражи Анджей Юзвяк.

Заграждение на пограничных реках в граничащем с Белоруссией Подляском воеводстве Польши было установлено на участке протяженностью около 47 км, объем инвестиций превысил 85 млн злотых ($20,8 млн в эквиваленте), добавил Юзвяк.

В 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участков, проходящих по рекам.

Летом 2023 года завершилась установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы. Он включает в себя электронные системы контроля, в том числе камеры ночного видения, тепловизорные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Возведение электронного барьера на водных участках границы началось в конце февраля 2024 года.

Польша Белоруссия Пограничная стража
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