Очередь легковых автомобилей из Белоруссии в Польшу превысила 4 тыс. машин

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Очередь легковых автомобилей на въезд из Белоруссии в Польшу превышает четыре тысячи машин, сообщил в субботу белорусский пограничный комитет.

"Несмотря на существенное скопление легкового транспорта перед польским погранпереходом Тересполь (Брест), за сутки сопредельная сторона еще больше замедлила пропуск автомобилей на свою территорию. Польские контрольные службы оформили лишь 320 из 1700 авто, а также 50 из 175 автобусов согласно установленным двумя сторонами нормам пропуска транспорта. По состоянию на 12:00 на въезд в Польшу фиксируется 4 050 легковушек и 110 автобусов", - говорится в сообщении.

За сутки число легковых авто в очереди на въезд в Польшу выросло на 500 машин, с начала недели - на 1,5 тыс.

Как добавили в ведомстве, по информации РУП "Белтаможсервис", среднее время ожидания пересечения границы в электронной очереди составляет более шести суток. "Заложниками ситуации, которая стала результатом действий польских служб, оказались обычные туристы, среди которых много граждан из стран Евросоюза", - сказали в комитете.