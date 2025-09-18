Поиск

Politico назвало две возможные даты презентации предложений по 19-му пакету санкций

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия планирует представить предложения по 19-му пакету санкций против России 19 или 22 сентября, сообщает Politico со ссылкой на два дипломатических источника.

По их словам, эти даты днем ранее ЕК сообщила постпредам стран Евросоюза. При этом ряд официальных лиц все же надеются, что удастся представить очередной санкционный пакет раньше этих дат, отмечает издание.

Накануне Handelsblatt сообщила, что предложения Еврокомиссии по очередному пакету санкций, как ожидается, представят в пятницу. Bloomberg передавал, что отсрочка презентации связана с тем, что Евросоюзу надо согласовать новые предложения с приоритетами G7.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников принять более жесткие меры, если они хотят, чтобы США также ввели санкции против России.

