Politico сообщает, что в ЕС вряд ли откажутся от энергоносителей из РФ до 2027 г.

Фото: Michele Tantussi/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Маловероятно, что страны ЕС откажутся от закупки российской нефти раньше 2027 года, несмотря на давление президента США Дональда Трампа, сообщает во вторник Politico со ссылкой на источники.

"Маловероятно, что блок сдвинет дату отказа (на срок - ИФ) ранее 2027 года", - пишет издание со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

Речь идет о представленном в июле этого года предложении, согласно которому страны ЕС должны будут полностью прекратить зависимость от российских энергоносителей к 2027 году.

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.