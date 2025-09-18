Поиск

Глава МИД Сирии впервые более чем за 25 лет посещает США

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани прибыл в Вашингтон для обсуждения отмены санкций в отношении Дамаска, сообщает телеканал "Алихбария" со ссылкой на сирийский МИД.

Axios писал со ссылкой на источники, что аш-Шибани попытается добиться полной отмены оставшихся американских санкций против Сирии. Ранее администрация президента Дональда Трампа временно освободила страну от этих санкций, но полностью отменить их может только Конгресс США.

Сирийский министр может встретиться с американским коллегой Марко Рубио 19 сентября..

Аш-Шибани полетел в США из Лондона, где провел переговоры с израильским министром по стратегическим вопросам Роном Дермером.

В последний раз глава МИД Сирии посещал США в 1999 году.

