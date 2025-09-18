Поиск

Еврокомиссия пообещала помочь Польше защищать границу с Белоруссией

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия окажет необходимую поддержку по защите польско-белорусской границы как внешней границы Евросоюза, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Маркус Ламмерт.

"Комиссия продолжит поддерживать контакт с польскими властями по всем аспектам, связанным с закрытием этой границы с Белоруссией. Мы окажем всю нашу поддержку", - сказал он.

По его словам, ЕК чрезвычайно обеспокоена внешними воздействиями, в том числе путем манипулирования мигрантами, на белорусскую границу Польши, учитывая, что эта граница является внешней границей ЕС.

"Мы должны гарантировать, чтобы она была полностью защищена и не подвергалась угрозам, потому что они являются угрозами для целостности нашей территории, суверенитета Польши и безопасности союза в целом", - сказал он.

Ламмерт отметил, что в предложениях ЕК по будущему долгосрочному бюджету ЕС инвестиции для противодействия незаконной миграции и защиты границ утроены. Страны ЕС, имеющие общую границу с Россией и Белоруссий, получат дополнительное финансирование.

Замруководителя службы представителей ЕК Олоф Жилл, отвечая на вопрос, как закрытие границы скажется на торговле ЕС с Китаем, перевозящим через нее свои товары, признал, что последствия для торговли последуют, когда перекрываются торговые потоки.

Он сообщил, что в ЕК изучают все аспекты этого вопроса, но, по его словам, важно осознавать, что торговые проблемы, проистекающие из этой ситуации, связаны с действиями России и Белоруссии у границ ЕС.

Жилл также отметил, что этот вопрос обсудили польская и китайская стороны.

Польские власти перед белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября, решили полностью закрыть границу с Белоруссией из соображений безопасности. Учения на территории Белоруссии завершились 16 сентября, однако пункты пропуска на польско-белорусской границе пока не заработали.

Власти Польши заявили, что закрытие границы связано с учениями "Запад-2025", но это не означает закрытия исключительно на время этих учений. Восстановить движение транспорта обещают, "как только граница будет полностью защищена".

