Поиск

В Белоруссии после закрытия границы с Польшей остались 1453 польских фуры

Белорусские таможенники назвали польских предпринимателей заложниками действий Варшавы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - После того, как Польша закрыла границу с Белоруссией, на белорусской территории осталось 1453 грузовика польской регистрации, которые не успели выехать, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет (ГТК) .

"По вине Польши на белорусской территории осталось 1453 грузовых транспортных средства (...) польской регистрации, которые не успели выехать до закрытия властями сопредельной страны границы. Их выезд возможен только через белорусско-польский участок границы", - говорится в сообщении.

"По этим грузовикам истекает срок временного ввоза на территорию ЕАЭС, установленный при въезде в Беларусь. Белорусская таможня имеет право привлечь перевозчиков к ответственности в рамках законодательства. Польский бизнес оказался заложником действий правительства своей же страны", - заявили в ГТК.

Там добавили, что, "исходя из духа добрососедства, идя на встречу польскому бизнесу, Государственный таможенный комитет принял решение о продлении нахождения польских фур на территории Беларуси сроком еще на 10 дней". Для продления срока перевозчику необходимо обратиться в таможенный орган, в регионе деятельности которого находится транспортное средство.

"Дальнейшие решения будут приниматься по истечении этого срока", - подчеркнули в таможенном комитете.

Польские власти перед белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября, решили полностью закрыть границу с Белоруссией из соображений безопасности.

До последнего времени работу на белорусско-польской границе продолжали только два пункта пропуска: Кукурыки (Козловичи на белорусской стороне), через который пропускали грузовики, и Тересполь (Брест на белорусской стороне), работавший на пропуск легкового транспорта и пассажирских автобусов.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Белоруссией и странами ЕС, включая Польшу, приостановлено с 2020 года, грузовое при этом продолжалось.

Учения на территории Белоруссии завершились 16 сентября, однако пункты пропуска на польско-белорусской границе пока не заработали. Власти Польши заявили, что закрытие границы связано с учениями "Запад-2025", но это не означает закрытия исключительно на время этих учений. А восстановить движение транспорта обещают, "как только граница будет полностью защищена".

ЕАЭС Польша ГТК Белоруссия Кукурыки Тересполь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Французский велопутешественник арестован в Приморье до начала октября

Что случилось этой ночью: среда, 17 сентября

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Что произошло за день: вторник, 16 сентября

Гутерриш заявил, что украинский конфликт вряд ли можно быстро урегулировать

Израильские военные заявили, что операция в городе Газа не ограничена по времени

В парламент Эстонии внесён законопроект о полном закрытии границы с Россией

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7172 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });