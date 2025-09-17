В Белоруссии после закрытия границы с Польшей остались 1453 польских фуры

Белорусские таможенники назвали польских предпринимателей заложниками действий Варшавы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - После того, как Польша закрыла границу с Белоруссией, на белорусской территории осталось 1453 грузовика польской регистрации, которые не успели выехать, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет (ГТК) .

"По вине Польши на белорусской территории осталось 1453 грузовых транспортных средства (...) польской регистрации, которые не успели выехать до закрытия властями сопредельной страны границы. Их выезд возможен только через белорусско-польский участок границы", - говорится в сообщении.

"По этим грузовикам истекает срок временного ввоза на территорию ЕАЭС, установленный при въезде в Беларусь. Белорусская таможня имеет право привлечь перевозчиков к ответственности в рамках законодательства. Польский бизнес оказался заложником действий правительства своей же страны", - заявили в ГТК.

Там добавили, что, "исходя из духа добрососедства, идя на встречу польскому бизнесу, Государственный таможенный комитет принял решение о продлении нахождения польских фур на территории Беларуси сроком еще на 10 дней". Для продления срока перевозчику необходимо обратиться в таможенный орган, в регионе деятельности которого находится транспортное средство.

"Дальнейшие решения будут приниматься по истечении этого срока", - подчеркнули в таможенном комитете.

Польские власти перед белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября, решили полностью закрыть границу с Белоруссией из соображений безопасности.

До последнего времени работу на белорусско-польской границе продолжали только два пункта пропуска: Кукурыки (Козловичи на белорусской стороне), через который пропускали грузовики, и Тересполь (Брест на белорусской стороне), работавший на пропуск легкового транспорта и пассажирских автобусов.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Белоруссией и странами ЕС, включая Польшу, приостановлено с 2020 года, грузовое при этом продолжалось.

Учения на территории Белоруссии завершились 16 сентября, однако пункты пропуска на польско-белорусской границе пока не заработали. Власти Польши заявили, что закрытие границы связано с учениями "Запад-2025", но это не означает закрытия исключительно на время этих учений. А восстановить движение транспорта обещают, "как только граница будет полностью защищена".