Австралия намерена объявить о признании палестинского государства

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Австралия вслед за Великобританией и другими европейскими странами намерена объявить в ближайшее время о признании палестинского государства, сообщает в воскресенье газета The Times of Israel.

"Сегодня Австралия объявит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке о своем одностороннем признании палестинского государства", - пишет издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника в администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили о намерении Великобритании признать палестинское государство в воскресенье, еще до начала недели высокого уровня на Генассамблее в Нью-Йорке.

Издание отмечает, что "шаг Австралии предпринимается несмотря на возражения США". "Мы им сказали, что это не целесообразно", - цитирует газета неназванного чиновника.

В воскресенье издание Politico сообщило, что Великобритания готовится объявить о признании палестинского государства.

США отвергли идею признания палестинского государства.



