Politico сообщило, что Великобритания может признать палестинское государство в воскресенье

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания готовится объявить о признании палестинского государства в воскресенье, сообщает Politico.

"Великобритания собирается приступить в воскресенье к признанию палестинского государства до того, как сделает официальное заявление в ООН в понедельник", - пишет издание со ссылкой на трех неназванных источников.

Автор статьи напоминает, что премьер-министр Великобритании Кит Стармер еще в июле заявил о необходимости такого шага.

"Сейчас это обещание приобретает конкретику перед конференцией, посвященной государственности Палестины, созываемой президентом Франции Эммануэлем Макроном и Саудовской Аравией, которая пройдет в ООН в понедельник", - пишет Politico.

При этом, по данным издания, Стармер отказался лично присутствовать на министерской неделе Генассамблеи ООН, которая стартует в понедельник.

Ранее СМИ сообщали, что Стармер не стал объявлять о признании палестинского государства во время визита в Соединенное королевство президента США Дональда Трампа.

Собеседники газеты The Times отмечали, что премьер Великобритании находится под огромным давлением со стороны Лейбористской партии, вынуждающей его признать Палестину.

Правительства нескольких стран, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Австралии, заявили, что признают палестинское государство на Генеральной ассамблее ООН в этом месяце.

США, в свою очередь, отвергли идею признания палестинского государства.