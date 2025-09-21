Politico сообщило, что Великобритания может признать палестинское государство в воскресенье
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания готовится объявить о признании палестинского государства в воскресенье, сообщает Politico.
"Великобритания собирается приступить в воскресенье к признанию палестинского государства до того, как сделает официальное заявление в ООН в понедельник", - пишет издание со ссылкой на трех неназванных источников.
Автор статьи напоминает, что премьер-министр Великобритании Кит Стармер еще в июле заявил о необходимости такого шага.
"Сейчас это обещание приобретает конкретику перед конференцией, посвященной государственности Палестины, созываемой президентом Франции Эммануэлем Макроном и Саудовской Аравией, которая пройдет в ООН в понедельник", - пишет Politico.
При этом, по данным издания, Стармер отказался лично присутствовать на министерской неделе Генассамблеи ООН, которая стартует в понедельник.
Ранее СМИ сообщали, что Стармер не стал объявлять о признании палестинского государства во время визита в Соединенное королевство президента США Дональда Трампа.
Собеседники газеты The Times отмечали, что премьер Великобритании находится под огромным давлением со стороны Лейбористской партии, вынуждающей его признать Палестину.
Правительства нескольких стран, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Австралии, заявили, что признают палестинское государство на Генеральной ассамблее ООН в этом месяце.
США, в свою очередь, отвергли идею признания палестинского государства.