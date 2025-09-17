Поиск

Япония не станет признавать Палестину из-за хороших отношений с США

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Япония пока не признает государство Палестина, чтобы сохранить хорошие отношения с США, сообщает газета Asahi со ссылкой на осведомленные правительственные источники.

По данным издания, премьер-министр Японии Сигэру Исиба также намерен пропустить встречу 22 сентября во время заседания ООН в Нью-Йорке, посвященную палестинскому вопросу.

Ранее правительства нескольких стран, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Австралии, заявили, что признают палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН в этом месяце.

США как ближайший союзник Израиля отвергли идею признания палестинского государства.

