Нетаньяху пообещал не допустить создания палестинского государства

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выполнит обещание не допустить того, чтобы в мире было палестинское государство. Как пишет The Times of Israe, он сказал это в ходе поездки на Западный берег Иордана.

"Мы выполним наше обещание о том, чтобы не было палестинского государства. Это место принадлежит нам, - сказал он. - Мы сохраним наше наследие, нашу землю и нашу безопасность".

В августе комитет по планированию израильской гражданской администрации одобрил проект Е1, предусматривающий масштабное строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

Проект E1 - это участок земли площадью около 12 квадратных километров, расположенный между восточной - арабской - частью Иерусалима и арабским городом Эль-Эзариа на Западном берегу реки Иордан.

Цель проекта - строительство поселения, которое соединит израильские поселения Маале Адумим и Иерусалим, тем самым расширив израильскую территорию вокруг Восточного Иерусалима.

Международное сообщество, включая ООН и основные мировые державы, считает проект помехой для палестино-израильского мирного процесса и препятствованием для создания палестинского государства.