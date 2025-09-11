Поиск

Нетаньяху пообещал не допустить создания палестинского государства

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выполнит обещание не допустить того, чтобы в мире было палестинское государство. Как пишет The Times of Israe, он сказал это в ходе поездки на Западный берег Иордана.

"Мы выполним наше обещание о том, чтобы не было палестинского государства. Это место принадлежит нам, - сказал он. - Мы сохраним наше наследие, нашу землю и нашу безопасность".

В августе комитет по планированию израильской гражданской администрации одобрил проект Е1, предусматривающий масштабное строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

Проект E1 - это участок земли площадью около 12 квадратных километров, расположенный между восточной - арабской - частью Иерусалима и арабским городом Эль-Эзариа на Западном берегу реки Иордан.

Цель проекта - строительство поселения, которое соединит израильские поселения Маале Адумим и Иерусалим, тем самым расширив израильскую территорию вокруг Восточного Иерусалима.

Международное сообщество, включая ООН и основные мировые державы, считает проект помехой для палестино-израильского мирного процесса и препятствованием для создания палестинского государства.

Хроника 07 октября 2023 года – 11 сентября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Иерусалим Биньямин Нетаньяху ООН Израиль Западный берег Иордана Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО

Что произошло за день: четверг, 11 сентября

В Юте нашли предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

В Юте нашли предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

Hyundai отложила строительство завода в США после антимиграционного рейда

Hyundai отложила строительство завода в США после антимиграционного рейда

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

"Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовал с Байконура к МКС

В ЕК считают, что еще рано раскрывать подробности 19-го пакета санкций против России

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Лукашенко наметил шаги по нормализации отношений с США

В Грузии задержаны бывший министр обороны Бурчуладзе и оппозиционер Хабеишвили

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7137 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });