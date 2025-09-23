НАТО заявило о готовности использовать все методы обороны после инцидента в небе над Эстонией

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - НАТО намерена отвечать военными и невоенными методами для защиты безопасности союзников в связи с предположительным нарушением воздушного пространства Эстонии, входящей в альянс, говорится в заявлении НАТО.

"НАТО и союзники будут использовать все необходимые военные и невоенные средства в соответствии с международным правом для защиты себя и сдерживания всех угроз со всех направлений. Мы продолжим отвечать так, как посчитаем нужным в соответствии со временем, местом и способом", - говорится в документе, распространенном во вторник.

В нем также отмечается: "Наша приверженность статье 5 нерушима". Статья 5 Устава НАТО подразумевает ответные действия альянса, если какая-либо входящая в него страна подвергается вооруженному нападению.

Ранее в Брюсселе НАТО провела заседания по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Устава альянса "для консультаций и решительного осуждения опасного нарушения российскими войсками воздушного пространства Эстонии 19 сентября".

"Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе проинформировал Совет об инциденте, в ходе которого три вооруженных российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии более чем на десять минут", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, "это уже второй раз за две недели, когда Североатлантический совет собирается по статье 4".

Ранее НАТО собиралось по просьбе Польши в связи с инцидентом с проникновением беспилотников на территорию страны. Статья 4 Устава НАТО предусматривает консультации в случае, если одна из стран альянса усматривает угрозы своей территориальной безопасности.

Минобороны России со своей стороны заявило, что три российских истребителя МиГ-31 совершили в пятницу плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен согласно международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было.

"Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали", - говорится в заявлении Минобороны РФ.