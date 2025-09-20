Поиск

Трамп заявил, что ему "не нравятся" сообщения об инциденте с самолетами в Эстонии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен поступающими сообщениями о якобы нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

"Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое случается", - сказал Трамп журналистам.

Американский президент добавил, что "это может обернуться большими проблемами", добавив, что вскоре помощники проинформируют его по этому вопросу.

Накануне генеральный штаб сил обороны Эстонии заявил, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики в районе острова Вайндло.

Согласно заявлению Минобороны России, что три МиГ-31 российских ВКС совершили в пятницу плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен согласно международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было.

