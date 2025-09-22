В Кремле считают безосновательными обвинения в адрес российских истребителей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали безосновательными и направленными на нагнетание напряженности обвинения ряда европейских стран в адрес России о якобы нарушении их воздушного пространства.

"Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать серию обвинений в адрес России, в том числе со стороны властей Эстонии, о якобы нарушении российскими самолетами их воздушного пространства.

"Это плохо. С другой стороны - это не новые моменты во внешней политике Эстонии и других прибалтийских государств. Мы это наблюдаем постоянно. Но сейчас, конечно же, к нашему сожалению это нагнетает напряженность все дальше и дальше в регионе. Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что Минобороны России категорически опровергло заявления о нарушении Россией воздушного пространства, в частности, Эстонии.

"Более того, в заявлении наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля. Мы ни разу не слышали в заявлении эстонцев о том, что у них есть данные средств объективного контроля", - подчеркнул Песков.