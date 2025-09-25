Датский аэропорт Ольборг закрыт из-за беспилотников

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт датского города Ольборг закрыт на вылет и прилет из-за появления беспилотников, передает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.

"Возле аэропорта Ольборга были замечены дроны, воздушное пространство закрыто. Полиция ведет расследование на месте", - сообщила в соцсети X полиция Северной Ютландии.

Представитель аэропорта не уточнил количество замеченных беспилотников.

По данным Sky News, в результате инцидента изменилось расписание четырех рейсов.

Ольборг расположен на севере Дании, в регионе Северная Ютландия, и является четвертым по численности городом страны.

Как сообщалось, в ночь на вторник аэропорт Копенгагена был закрыт в течение нескольких часов из-за появления беспилотников.

Полиция Дании заявила, что пока неизвестно, кто именно запустил БПЛА над охраняемой зоной аэропорта.