Генсек НАТО контактирует с руководством Дании по поводу инцидента с беспилотниками

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции, что контактировал с властями Дании по поводу инцидента с дронами в аэропорте Копенгагена, пока ситуация с этим инцидентом расследуется, и "еще очень рано отвечать на вопросы".

"Буквально недавно я беседовал с премьер-министром Дании, и мы говорили о ситуации с четырьмя дронами", - сказал он.

Власти Дании пытаются оценить, было ли нарушение воздушного пространства стран НАТО со стороны России намеренным или случайным, сказал также Рютте.

"Конечно, мы поможем, чем сможем, - все союзники вовлекутся в этот процесс, как это обычно происходит всегда во время серьезных инцидентов, - добавил он. - Мы всегда действуем решительно и быстро, а также всегда оцениваем уровень угрозы".

В ночь на вторник аэропорт Копенгагена был закрыт почти на четыре часа из-за появления беспилотников, которые были обнаружены в черте аэропорта. Полиция Дании заявила, что пока неизвестно, кто именно запустил дроны над охраняемой зоной аэропорта.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала этот инцидент самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны за всю ее историю.

"Это свидетельствует о времени, в котором мы живем, и о том, к чему нам как обществу нужно быть готовыми", - сказала премьер.

Она также отметила, что власти страны "не исключают никаких вариантов относительно того, кто стоит за этим".

Утром 23 сентября аэропорт Осло был закрыт на несколько часов также из-за БПЛА.

В Кремле назвали голословными заявления представителей властей Дании, не исключающих причастности России к нарушениям воздушного пространства этой страны.

"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в сентябре Рютте сообщил о начале операции Eastern Sentry ("Восточный страж") на восточном фланге альянса. Целью операции заявлено "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников". Об участии в Eastern Sentry ранее заявили Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция, Чехия и Швеция.