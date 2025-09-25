Министр обороны Дании назвал очередной инцидент с беспилотниками гибридной атакой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Представители датских властей назвали инциденты с беспилотниками в ночь на четверг над рядом аэропортов страны гибридной атакой, но воздержались от комментариев относительно того, откуда она могла исходить.

"Это гибридная атака, за которой стоят профессионалы. Таких атак будет больше, и Дания должна иметь возможности противостоять им", - заявил журналистам на пресс-конференции в четверг министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен.

В то же время он отметил, что "пока никто из тех, кто несет ответственность за эти инциденты, не выявлен", поэтому связывать их с действиями какой-либо стороны не стоит.

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгорд считает, что организаторы этих атак ставят целью посеять страх среди жителей страны. "Я хотел бы ясно заявить: цель таких атак - посеять страх и запугать нас", - сказал министр юстиции.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг беспилотники были замечены над несколькими аэропортами Дании, а также над военными объектами страны. На несколько часов аэропорты приостанавливали работу, однако существенных перебоев это не вызвало.

Это уже второй подобный инцидент в Дании за последние несколько дней.