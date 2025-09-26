Поиск

Белоруссия готова строить новую АЭС в расчете на экспорт энергии в Россию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе для обеспечения электроэнергией новых регионов России, передает "БелТА".

"Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность (в электроэнергии - ИФ) на западе России и в освобожденных регионах", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"Сегодня с вами, если вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции, может быть даже на востоке Беларуси, - с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией восточных районов (освобожденных) России", - процитировал Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

"Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - сказал на это Путин.

"Да. Это самое главное", - согласился президент Белоруссии.

"На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с "Росатомом" работают над возведением объектов в третьих странах", - сказал Путин.

Он поблагодарил Лукашенко за приезд на мероприятия, связанные с 80-летием атомной отрасли России. "По сути дела, это наш общий праздник", - отметил президент, добавив, что круглая дата связана с образованием атомной отрасли в СССР.

В середине августа министр энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщал, что ведомство продолжает подготовку технико-экономического обоснования сооружения новой АЭС или третьего энергоблока на действующей АЭС.

Белорусская АЭС в Островце (Гродненская область) построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и введен в промышленную эксплуатацию в ноябре того же года.

В 2024 году БелАЭС выработала 15,7 млрд кВт.ч электроэнергии, на ее долю приходится около 40% энергопроизводства в Белоруссии.

Ранее Лукашенко неоднократно высказывался в пользу строительства второй АЭС в Белоруссии.

БелАЭС Белоруссия Александр Лукашенко Гродненская область Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7239 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });