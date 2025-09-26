Белоруссия готова строить новую АЭС в расчете на экспорт энергии в Россию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе для обеспечения электроэнергией новых регионов России, передает "БелТА".

"Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность (в электроэнергии - ИФ) на западе России и в освобожденных регионах", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"Сегодня с вами, если вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции, может быть даже на востоке Беларуси, - с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией восточных районов (освобожденных) России", - процитировал Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

"Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - сказал на это Путин.

"Да. Это самое главное", - согласился президент Белоруссии.

"На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с "Росатомом" работают над возведением объектов в третьих странах", - сказал Путин.

Он поблагодарил Лукашенко за приезд на мероприятия, связанные с 80-летием атомной отрасли России. "По сути дела, это наш общий праздник", - отметил президент, добавив, что круглая дата связана с образованием атомной отрасли в СССР.

В середине августа министр энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщал, что ведомство продолжает подготовку технико-экономического обоснования сооружения новой АЭС или третьего энергоблока на действующей АЭС.

Белорусская АЭС в Островце (Гродненская область) построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и введен в промышленную эксплуатацию в ноябре того же года.

В 2024 году БелАЭС выработала 15,7 млрд кВт.ч электроэнергии, на ее долю приходится около 40% энергопроизводства в Белоруссии.

Ранее Лукашенко неоднократно высказывался в пользу строительства второй АЭС в Белоруссии.