Лукашенко скоро доложат информацию о возможностях строительствах второй АЭС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В ближайшее время президенту Белоруссии Александру Лукашенко будет представлена информация о возможностях строительства второй АЭС в республике, заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Денис Мороз.

"В ближайшее время эта информация (о строительстве второй АЭС - ИФ) будет доложена до уровня главы государства", - заявил Мороз в понедельник в эфире телеканала "Беларусь-1".

Он пояснил, что уже проведена детальная работа с академией наук, с российскими партнерами, с госкорпорацией "Росатом", с министерством энергетики России о том, при каких условиях, при каких параметрах может интегрирована еще одна АЭС в энергосистему Белоруссии.

"По большому счету, все технические параметры на настоящий момент определены, заканчивается подготовка экономических показателей и параметров интеграции белорусской АЭС номер два, скажем так, в энергосистему", - отметил замминистра.

В минувшую пятницу Лукашенко, выступая в Москве в Совете Федерации, заявил, что белорусская сторона обратилась к руководству России с просьбой построить вторую АЭС, вопрос обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным. "По второй станции мы вчера обсуждали (с президентом РФ Владимиром Путиным - ИФ), если будет потребность в Беларуси в атомной энергии, вообще в электричестве, мы будем строить. Если нет - зачем строить? Правильный подход", - сказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии растет потребление электроэнергии, в том числе за счет строительства жилья, отопление которого обеспечивается электричеством. "Потребление выросло, мы сейчас чувствуем, что нам надо будет больше электроэнергии. В связи с развитием промышленности, спросом населения, на электроэнергию (спрос - ИФ) будет всегда, поэтому мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию (атомную - ИФ)", - заявил белорусский президент. По его словам, при этом белорусская сторона готова самостоятельно выполнить строительные работы. "Мы ее (здание АЭС - ИФ) построим сами, кроме реактора", - добавил он.

Как сказал белорусский президент, вторая АЭС может быть размещена "на восточных границах Беларуси", что позволит в случае необходимости обеспечить электричеством Брянскую область и новые регионы России.

Ранее Лукашенко неоднократно инициировал строительство второй АЭС в Белоруссии или еще одного энергоблока на действующей АЭС. По его поручению Минэнерго Белоруссии в этом году представит ТЭО строительства второй АЭС или третьего энергоблока на БелАЭС.

Белорусская АЭС в Островце (Гродненская область) построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и введен в промышленную эксплуатацию в ноябре того же года.

В 2024 году БелАЭС выработала 15,7 млрд кВт.ч электроэнергии, на ее долю приходится около 40% энергопроизводства в Белоруссии, которое в прошлом году составило 43,2 млрд кВт.ч, увеличившись на 5% к 2023 году.