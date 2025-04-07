В Минске заявили о готовности к консультациям с РФ по строительству в Белоруссии второй АЭС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз заявил о готовности провести консультации с российскими специалистами по техническим вопросам строительства второй АЭС в республике.

"В настоящий момент мы готовимся уже к тому, чтобы проводить технические консультации с Российской Федерацией для обсуждения на предмет технических параметров второй белорусской атомной электростанции", - заявил Мороз в эфире гостелеканала "Беларусь-1".

Он уточнил, что в ходе консультаций планируется обсудить финансовые условия сотрудничества и сроки реализации проекта.

Мороз выразил уверенность, что АЭС принесет пользу белорусской экономике.