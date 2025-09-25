Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство второй белорусской АЭС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос строительства в республике второй атомной станции.

"Мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Беларуси", - сказал Лукашенко в выступлении на Глобальном атомном форуме в Москве. Трансляцию вел телеканал "Россия-24".

Он поблагодарил президента России за то, что тот сделал Белоруссию "по-настоящему ядерным государством".

Обращаясь к гендиректору "Росатома", Лукашенко попросил российских атомщиков не уходить из Белоруссии.

"Думаю, я смогу убедить президента России в том, что в Беларуси надо продолжать работать. И не только в плане реализации наших с вами задумок со времен Сергея Кириенко. Нам надо продолжать работать по многим направлениям мирным и прежде всего в области здравоохранения. И я вас очень прошу, чтобы мы с вами (одобрит, я думаю, президент) возобновили наше движение по ядерному центру в Беларуси. Я его сохранил, каким он достался с советских времен", - сказал Лукашенко.