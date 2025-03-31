Белоруссия готовится обсудить с РФ условия строительства второй АЭС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Белорусская сторона готовится к техническим переговорам о строительстве второй атомной станции, сообщил вновь назначенный министр энергетики Белоруссии Денис Мороз.

"Действительно, эта тема (строительство второй АЭС - ИФ) очень плотно обсуждается в настоящий момент на самом высоком уровне, и сейчас идет подготовка к тому, чтобы провести уже технические переговоры о том, какие параметры, какая стоимость, на каких условиях возможна реализация этого объекта", - сказал Мороз после назначения на пост министра, его слова приводит госагентство БелТА.

Он напомнил, что разговор про вторую белорусскую атомную электростанцию был на уровне глав России и Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил об этом и в Совете Федерации 14 марта во время официального визита в Россию.

По словам Мороза, одной основных задач Минэнерго он считает "обсуждение и представление доклада для главы государства о строительстве второй белорусской атомной электростанции".

Лукашенко в понедельник назначил Мороза министром энергетики. Ранее он занимал пост замминистра энергетики.

Ранее сообщалось, что 14 марта Лукашенко в выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию подтвердил планы по возведению в Белоруссии второй АЭС.

По его словам, во время переговоров с президентом России 13 марта обсуждалась возможность строительства в Белоруссии второй атомной электростанции. "Мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами, кроме реактора. Специалисты у нас есть", - сказал он.



