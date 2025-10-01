Чиновники администрации Трампа стремятся отстранить от власти президента Венесуэлы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Члены администрации президента США Дональда Трампа во главе с главой Госдепартамента и советником по национальной безопасности Марко Рубио добиваются отстранения от должности лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

"В последние дни стремление высокопоставленных помощников президента Трампа отстранить Николаса Мадуро от должности лидера Венесуэлы усилилось, и представители администрации обсуждают широкую кампанию, которая усилит военное давление, чтобы попытаться вынудить его уйти", - пишет издание со ссылкой на данные своих источников.

По словам собеседников The New York Times, во главе усилий США стоит Рубио. В частности, госсекретарь утверждает, что Мадуро является незаконным лидером, который контролирует экспорт наркотиков в США, что представляет "неминуемую угрозу".

Источники газеты отметили, что глава Госдепартамента разрабатывает более агрессивную стратегию, используя разведданные, предоставленные ЦРУ. При этом директор разведывательного управления США Джон Рэтклифф и главный советник Трампа по внутренней политике Стивен Миллер поддерживают подход Рубио.

По данным собеседников The New York Times, Пентагон планирует в качестве следующего этапа возможные военные операции против подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в самой Венесуэле, хотя Белый дом еще не одобрил такой шаг.

Отмечается, что Минобороны США сосредоточило в регионе силы численностью более 6,5 тыс. военнослужащих.

В то же время представители оппозиции Венесуэлы заявили газете, что встречались с официальными лицами США и ведут переговоры с Вашингтоном о планах ликвидации "преступной структуры Николаса Мадуро".