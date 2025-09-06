Поиск

Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нанесения ударов по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы, так как считает, что это ослабит президента республики Николаса Мадуро, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Трамп рассматривает множество вариантов, предусматривающих нанесение военными ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая возможность поражения целей внутри страны", - сообщил телеканал, ссылаясь на многочисленные источники, осведомленные о планах администрации.

В Вашингтоне полагают, что такие действия были бы полезны "в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро".

При этом источники предупредили, что на данный момент "нет никаких признаков того, что Трамп уже решил нанести удары" по целям на территории Венесуэлы, однако они не исключили возможности таких ударов в будущем.

Один из источников сообщил, что Трамп заявил представителям по нацбезопасности и обороне, что "если появится возможность уничтожить террористов (на территории Венесуэлы - ИФ), он немедленно даст им на это зеленый свет".

Ранее в пятницу Трамп заявил, что не собирается применять силу для смены власти в Венесуэле.

