Венесуэла усилила военное присутствие на побережье Карибского моря

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Более 25 тысяч венесуэльских военных размещены на границе с Колумбией и на побережье Карибского моря, сообщил в соцсетях президент страны Николас Мадуро.

"Я дал распоряжение о размещении 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией и на побережье Карибского моря. Они усилят подразделения быстрого реагирования", - написал он.

Целью этого решения он назвал "защиту национального суверенитета, безопасности страны и борьбу за мир".

Ранее сообщалось об усилении американского военного присутствия у берегов Венесуэлы с целью борьбы с наркокартелями.