Что случилось этой ночью: среда, 1 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США временно прекращена работа правительственных учреждений. Причиной стала неспособность Конгресса согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

- 26 человек стали жертвами землетрясения на Филиппинах. Около 150 пострадали.

- Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на корабль из Нидерландов в Аденском заливе. В настоящее время судно находится под угрозой затопления.

- Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над казахстанским "Кайратом" в ЛЧ. "Ливерпуль" уступил турецкому "Галатасараю".

- В РФ начинается осенний призыв в армию. С 1 октября планируется призвать 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.