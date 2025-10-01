Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 26 человек

Около 150 пострадали

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Мощное землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее в центральной части Филиппин вечером во вторник, унесло жизни по меньшей мере 26 человек, 147 пострадали, сообщил в среду Национальный совет Филиппин по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими.

Ранее СМИ сообщали о 13 погибших.

По оценке совета, число жертв может увеличиться по мере поступления новых сообщений, в медицинские учреждения провинции Себу, наиболее пострадавшей от стихийного бедствия, продолжают поступать раненые.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло около 22:00 по местному времени 17:00 по Москве), эпицентр залегал в 10 км под водой недалеко от города Бого в провинции Себу.

Объявлялась опасность цунами, позднее она была отменена.