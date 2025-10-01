Поиск

Минфин США ввел санкции против участников сети по незаконной продаже оружия Ирану

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против 17 физических и 21 юридического лица, вовлеченных в незаконную продажу американских вооружений в Иран.

"Эти лица и организации содействовали приобретению чувствительных товаров и технологий министерством обороны Ирана, (...) включая закупку технологий для передовых установок ракет класса "поверхность-воздух" и незаконную покупку вертолета американского производства", - заявило OFAC.

Эти решения управление принимало в тесном сотрудничестве с Госдепартаментом, Министерством внутренней безопасности и Федеральным бюро расследований США.

Кроме того, одновременно с внесением в реестр OFAC, пять граждан Ирана попали под санкции Госдепа "за участие в деятельности, которая существенно способствует или создает риск материального содействия распространению Ираном оружия массового уничтожения".

