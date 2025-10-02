В Кремле заявили о нежелании Киева продолжать переговоры

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Переговоры с Украиной сейчас на паузе, горизонт их продолжения непонятен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейцы заняли такую оголтелую позицию, это очевидно. Пауза в переговорах (с Украиной - ИФ), непонятный горизонт продолжения этих переговоров, достаточно абстрактная позиция киевского режима - они не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Отрывок из интервью журналист опубликовал в телеграмм-канале "Вести".

"Все это не добавляет предсказуемости и стабильности. Тем не менее нам надо делать спокойно свое дело и сохранять открытость для диалога, для общения со всеми странами", - отметил Песков.