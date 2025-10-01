Поиск

В Кремле отметили, что Киев не спешит с продолжением переговорного процесса

Контакты по Украине на высшем уровне не могут быть самоцелью, заявил Дмитрий Песков

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Контакты по урегулированию ситуации на Украине на высшем уровне должны быть подготовлены на экспертном уровне, но Киев не торопится это делать, заявили в Кремле.

"Вы знаете, что сейчас в переговорном процессе возникла пауза. Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне. Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему", - заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но к сожалению, мы не имеем возможности сейчас готовить такую встречу с украинской стороной, потому что киевский режим не спешит к продолжению переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документов, не спешит с ответом на предложения о создании трех рабочих групп. Де-факто ситуация такая", - сказал Песков.

На просьбу прокомментировать встречу американского президента Дональда Трампа с высшим командованием США, где было заявлено о том, что необходимо готовиться к войне, если хочешь мира, Песков сказал: "Фраза "хочешь мира - готовься к войне", она не новая, она живет в истории и используется многими политиками. Мы тоже предпочитаем всячески укреплять наши Вооруженные силы, оставаясь полными сторонниками мира и оставаясь открытыми для того, чтобы решать все проблемы, в том числе украинский кризис, посредством дипломатических переговоров".

Дмитрий Песков США Украина Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии заочно Дмитрия Быкова

Арестован второй соответчик по иску к председателю Совета судей Момотову

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 октября снижается до 617,7 руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7266 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });