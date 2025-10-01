В Кремле отметили, что Киев не спешит с продолжением переговорного процесса

Контакты по Украине на высшем уровне не могут быть самоцелью, заявил Дмитрий Песков

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Контакты по урегулированию ситуации на Украине на высшем уровне должны быть подготовлены на экспертном уровне, но Киев не торопится это делать, заявили в Кремле.

"Вы знаете, что сейчас в переговорном процессе возникла пауза. Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне. Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему", - заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но к сожалению, мы не имеем возможности сейчас готовить такую встречу с украинской стороной, потому что киевский режим не спешит к продолжению переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документов, не спешит с ответом на предложения о создании трех рабочих групп. Де-факто ситуация такая", - сказал Песков.

На просьбу прокомментировать встречу американского президента Дональда Трампа с высшим командованием США, где было заявлено о том, что необходимо готовиться к войне, если хочешь мира, Песков сказал: "Фраза "хочешь мира - готовься к войне", она не новая, она живет в истории и используется многими политиками. Мы тоже предпочитаем всячески укреплять наши Вооруженные силы, оставаясь полными сторонниками мира и оставаясь открытыми для того, чтобы решать все проблемы, в том числе украинский кризис, посредством дипломатических переговоров".