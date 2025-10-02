Песков пообещал достойный ответ РФ на поставки Киеву ракет Tomahawk

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия ответит должным образом в случае поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Должным образом", - сказал Песков, отвечая в четверг на вопрос журналистов, как Россия отреагирует в случае поставок Киеву этих ракет.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник США Кит Келлог заявляли о возможности поставок Украине "Томагавков" и ударов вглубь территории РФ.