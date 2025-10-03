В Швеции законодательно ужесточат меры безопасности в Балтийском море

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство Швеции предложило изменить законодательство с тем, чтобы позволить береговой охране усилить наблюдение за Балтийским морем, сообщило Министерство обороны страны.

"Не мы выбирали нынешнюю внешнюю ситуацию, но мы должны относиться к той реальности, с которой сталкиваемся. Поэтому правительство предлагает меры по повышению безопасности в Балтийском море путем дальнейшего укрепления способности береговой охраны вести наблюдение за морем", - сказал министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Поправки позволят получить более полную картину морской обстановки и будут касаться, в частности, задач по сбору разведданных.

Законодательные поправки предлагается ввести в действие с 1 марта 2026 года.