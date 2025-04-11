Николай Патрушев пообещал противодействовать эстонскому закону о праве военных топить суда

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия будет искать пути противодействия принятому в Эстонии закону о праве военных топить подозрительные гражданские суда.

"Надо думать, как противодействовать этому делу, но сама Эстония не может это реализовать. Значит, за ними кто-то стоит, надо понять, получить более подробную информацию как противодействовать этому", - сказал он журналистам, отметив, что этого вопроса нет в повестке совещания у президента по развитию ВМФ.

9 апреля парламент Эстонии утвердил изменения в законы о силах обороны и об экономической зоне, предоставляющие вооружённым силам право топить подозрительные гражданские суда. Законопроект был инициирован правительством в связи с участившимися в последнее время в Балтийском море такими инцидентами, как обрывы иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение иных объектов инфраструктуры.