Суд в Хельсинки решил, что не имеет полномочий по делу о повреждении кабелей танкером Eagle S

Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Окружной суд Хельсинки пришел к выводу, что не имеет полномочий принимать решения по делу танкера Eagle S, повредившего 25 декабря 2024 года электрокабель и четыре коммуникационных кабеля между Финляндией и Эстонией.

"Окружной суд Хельсинки вынес крайне интересное решение по уголовному делу Eagle S. Ожидалось, что сегодня окружной суд вынесет решение, которое осудило бы моряков или сняло бы с них обвинения. Суд сообщил в пятницу утром, что у него вообще нет юрисдикции в этом вопросе", - сообщает портал телерадиовещания Yle.

В ходе начавшегося 25 августа судебного процесса прокурор потребовал приговорить капитана Eagle S Давида Вадачкори и вторых штурманов Роберта Егизаряна и Сантоша Кумара Чаураса как минимум к 2,5 годам лишения свободы.

На суде адвокат судоходной компании Eagle S, а также ответчики подчеркнули, что Финляндия не обладает юрисдикцией в этом вопросе.

"Суд пришел к такому же решению", - пишет портал, отметив, что финское государство теперь будет обязано оплатить судебные издержки моряков в сумме около 195 тыс. евро.

В своем решении суд указал, что уголовную юрисдикцию в деле Eagle S имеют суды государства флага Eagle S или страны гражданства ответчиков.

25 декабря 2024 года зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S с российскими нефтепродуктами на борту повредил своим якорем финляндско-эстонский электрокабель Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе. 20 января текущего года окружной суд Хельсинки, который действует и как морской суд, вынес постановление об аресте судна по иску пострадавших компаний. В марте 2025 года власти Финляндии сняли арест с танкера Eagle S и разрешили ему выйти в море.

Власти Финляндии ранее публично высказывали мнение, что этот случай является диверсией и что за ним стоит Россия.

14 января 2025 года в Хельсинки состоялся саммит балтийских стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, на котором были рассмотрены вопросы безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море в связи с ситуации вокруг танкера и повреждениями критически важной инфраструктуры в Балтийском море. По его итогам НАТО объявило о проведении операции Baltic Sentry ("Страж Балтики") и вывело на морскую акваторию патрульные корабли.