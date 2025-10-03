Поиск

Венесуэла потребовала от США прекратить воинственные действия в отношении страны

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Венесуэльские власти в пятницу потребовали от США прекратить воинственные действия в отношении страны, таким образом Каракас отреагировал на проникновение американских военных самолетов на 75 км вглубь воздушного пространства Венесуэлы.

"Венесуэла требует, чтобы глава Пентагона Пит Хегсет немедленно прекратил безрассудные, авантюрные и воинственные действия, направленные на подрыв мира в Латинской Америке и Карибском бассейне и ставящие под угрозу региональную стабильность", - говорится в коммюнике, опубликованном администрацией венесуэльского президента Николаса Мадуро.

В документе отмечается, что Каракас поставит в известность о происходящем генсека ООН Антониу Гутерриша и региональные организации, такие как Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

В Каракасе сообщили, что упомянутый инцидент произошел накануне, произошедшее засекли и авиационные службы Колумбии.

"Эта провокация угрожает национальному суверенитету, нарушает нормы международного права и Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации", - подчеркивается в коммюнике.

Ранее США под предлогом борьбы с наркокартелями направили к побережью Венесуэлы не менее восьми кораблей и атомную подводную лодку. Кроме того, на Пуэрто-Рико были перебазированы истребители F-35B.

США в сентябре нанесли удары по нескольким судам в Карибском море. Погибли 17 человек. Администрация Трампа утверждает, что на этих лодках перевозили наркотики. Американский президент заявил о принадлежности одного уничтоженного судна венесуэльскому наркокартелю, признанному в США террористической организацией.

В Венесуэле эти действия назвали угрозой и подготовкой к действиям по смене власти в стране.

