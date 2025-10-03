Сенаторы США просят обосновать законность ударов по судам в Карибском бассейне

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы США подвергли сомнению законность санкционированных президентом США Дональдом Трампом ударов по судам в Карибском бассейне и требуют объяснить их законность, сообщает The Wall Street Journal в пятницу со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, на засекреченном брифинге сенатского комитета по вооруженным силам в среду главный юрист Пентагона Эрл Мэтьюз по требованию законодателей подробно изложил правовую основу для санкционированных президентом США Дональдом Трампом атак по судам из Латинской Америки в Карибском бассейне.

Ранее агентство The Associated Press со ссылкой на служебную записку администрации Трампа сообщило, что американский лидер объявил наркокартели, действующие в Карибском бассейне, незаконными комбатантами. Он заявил, что США сейчас находятся в состоянии "немеждународного вооруженного конфликта".

По данным агентства, чиновники Пентагона уведомили об этом Сенат в среду, представители нижней палаты Конгресса были проинформированы на прошлой неделе.

"Президент дал указание Военному министерству провести операции против них (картелей - ИФ) в соответствии с законодательством вооруженных конфликтов", - говорится в уведомлении, направленном в Конгресс.

В нем утверждается, что США "достигли критической точки", когда "должны применить силу для самообороны и защиты других от продолжающихся нападений этих признанных террористическими организаций".

The Associated Press отмечает, что в уведомлении не был назван ни один из картелей. Пентагон также не предоставил список организаций, которые участвуют в операциях, что разочаровало некоторых сенаторов.

Законодатели настаивали на том, чтобы Трамп запросил у Конгресса полномочия на проведение операций против предполагаемых наркоторговцев.

Несколько сенаторов и правозащитных групп подвергли сомнению законность атак, назвав их потенциальным превышением полномочий исполнительной власти, отчасти из-за того, что военные использовались в правоохранительных целях.

США нанесли удары по судам в Карибском море 2, 16 и 19 сентября 2025 года. Погибли 17 человек. Администрация президента Соединенных Штатов утверждает, что на этих лодках перевозили наркотики. Трамп заявил о принадлежности уничтоженного 2 сентября судна одному из венесуэльских наркокартелей, который признан в США террористической организацией.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Американское командование направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе и в Венесуэле.