Поиск

Сенаторы США просят обосновать законность ударов по судам в Карибском бассейне

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы США подвергли сомнению законность санкционированных президентом США Дональдом Трампом ударов по судам в Карибском бассейне и требуют объяснить их законность, сообщает The Wall Street Journal в пятницу со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, на засекреченном брифинге сенатского комитета по вооруженным силам в среду главный юрист Пентагона Эрл Мэтьюз по требованию законодателей подробно изложил правовую основу для санкционированных президентом США Дональдом Трампом атак по судам из Латинской Америки в Карибском бассейне.

Ранее агентство The Associated Press со ссылкой на служебную записку администрации Трампа сообщило, что американский лидер объявил наркокартели, действующие в Карибском бассейне, незаконными комбатантами. Он заявил, что США сейчас находятся в состоянии "немеждународного вооруженного конфликта".

По данным агентства, чиновники Пентагона уведомили об этом Сенат в среду, представители нижней палаты Конгресса были проинформированы на прошлой неделе.

"Президент дал указание Военному министерству провести операции против них (картелей - ИФ) в соответствии с законодательством вооруженных конфликтов", - говорится в уведомлении, направленном в Конгресс.

В нем утверждается, что США "достигли критической точки", когда "должны применить силу для самообороны и защиты других от продолжающихся нападений этих признанных террористическими организаций".

The Associated Press отмечает, что в уведомлении не был назван ни один из картелей. Пентагон также не предоставил список организаций, которые участвуют в операциях, что разочаровало некоторых сенаторов.

Законодатели настаивали на том, чтобы Трамп запросил у Конгресса полномочия на проведение операций против предполагаемых наркоторговцев.

Несколько сенаторов и правозащитных групп подвергли сомнению законность атак, назвав их потенциальным превышением полномочий исполнительной власти, отчасти из-за того, что военные использовались в правоохранительных целях.

США нанесли удары по судам в Карибском море 2, 16 и 19 сентября 2025 года. Погибли 17 человек. Администрация президента Соединенных Штатов утверждает, что на этих лодках перевозили наркотики. Трамп заявил о принадлежности уничтоженного 2 сентября судна одному из венесуэльских наркокартелей, который признан в США террористической организацией.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Американское командование направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе и в Венесуэле.

США Сенат Дональд Трамп Карибское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Путин считает нагнетанием заявления о российских дронах в Европе

Военная операция на Украине

Путин сообщил о сентябрьских потерях ВСУ в количестве 44,7 тыс. человек

Песков заявил, что мирные усилия Трампа разбиваются о скалу европейского милитаризма

Полиция Манчестера установила личность напавшего на людей у синагоги

Венгрия не намерена участвовать в инициативах ЕС по использованию российских активов

Макрон призвал к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю

Макрон призвал к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 185 на 185

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7272 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });