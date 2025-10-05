Главы МИД РФ и Венесуэлы выразили озабоченность действиями США в Карибском море

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ РФ и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто в ходе телефонного разговора обсудили политику США в регионе Карибского моря.

"Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона", - сообщает в воскресенье российское внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению, "Лавров заявил, что Россия решительно осуждает нанесенный вооруженными силами США 3 октября новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы".

"Было также подчеркнуто, что нет уверенности в том, что США не захотят каким-либо образом связать свою объявленную против наркокартелей войну с ситуацией в Гаити. Стороны предостерегают от попыток расширительно толковать одобренную на днях резолюцию СБ ООН по переформатированию Многонациональной миссии по содействию безопасности Гаити в Силы по борьбе с бандитизмом для смещения фокуса на противодействие венесуэльскому "наркокриминалу", якобы подпитывающему оргпреступность в регионе", - информирует МИД РФ.

"С российской стороны подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте. Министры условились о дальнейшем тесном взаимодействии по двусторонней линии и координации шагов на международных площадках, прежде всего в ООН, в интересах обеспечения уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", - отмечается в сообщении.