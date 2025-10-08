ЕК предложила применять антидроновую систему ЕС для слежения за "теневым флотом" РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась за комплексное использование будущей системы борьбы с беспилотниками вплоть до обнаружения танкеров с российской нефтью.

"Нам нужна доступная по стоимости и соответствующая своему назначению система для быстрого обнаружения, быстрого перехвата и, при необходимости, быстрой нейтрализации (БПЛА - ИФ). Но речь идёт не только о нашей восточной границе - нашем нынешнем приоритете. Нам нужен 360-градусный подход", - заявила глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Эта система борьбы с беспилотниками станет щитом для всего нашего союза, включая южный фланг. И она должна быть разработана для решения широкого спектра задач. От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга миграции до контроля над российским "теневым флотом". И этот список можно продолжать", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, автономные системы являются ядром безопасности в XXI веке, и "Европа должна быть в авангарде".