Участники акции протеста в Тбилиси выразили недовольство действиями организаторов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Около двухсот участников акции в Тбилиси находятся у здания парламента Грузии, многие из них выражают недовольство радикальными призывами организаторов протестов.

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава в беседе с журналистами заявила, что ее партия "не была в курсе радикальных действий организаторов митинга".

Оппозиционер Сандро Багателия заявил, что не понимает, для чего надо было идти к президентскому дворцу.

"Организаторы должны дать нам ответ, для чего мы собрались", - сказал Багателия.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протест против властей должен быть мирным.

Ранее в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что все участники попытки штурма президентского дворца будут идентифицированы и преданы суду.

Одним из организаторов митинга стал оперный певец Паата Бурчуладзе, другим - бывший генпрокурор в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили Муртаз Зоделава.