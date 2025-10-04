Поиск

Участники акции протеста в Тбилиси выразили недовольство действиями организаторов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Около двухсот участников акции в Тбилиси находятся у здания парламента Грузии, многие из них выражают недовольство радикальными призывами организаторов протестов.

В миреВ столкновениях с участниками акции протеста в Тбилиси пострадали 14 полицейскихЧитать подробнее

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава в беседе с журналистами заявила, что ее партия "не была в курсе радикальных действий организаторов митинга".

Оппозиционер Сандро Багателия заявил, что не понимает, для чего надо было идти к президентскому дворцу.

В миреВ правящей партии "Грузинская мечта" празднуют победу на местных выборахЧитать подробнее

"Организаторы должны дать нам ответ, для чего мы собрались", - сказал Багателия.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протест против властей должен быть мирным.

Ранее в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что все участники попытки штурма президентского дворца будут идентифицированы и преданы суду.

Одним из организаторов митинга стал оперный певец Паата Бурчуладзе, другим - бывший генпрокурор в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили Муртаз Зоделава.

Грузия Тбилиси протесты Тина Бокучава Сандро Багателия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кобахидзе заявил, что штурм президентского дворца организовали иностранные спецслужбы

В столкновениях с участниками акции протеста в Тбилиси пострадали 14 полицейских

Что произошло за день: суббота, 4 октября

Участники акции протеста в Тбилиси подожгли баррикаду близ резиденции президента

Участники акции протеста в Тбилиси подожгли баррикаду близ резиденции президента

Оппозиционеры в Тбилиси предприняли попытку штурма президентского дворца

Оппозиционеры в Тбилиси предприняли попытку штурма президентского дворца

Премьер Грузии заявил о лидерстве правящей партии на выборах

Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ узнали, что израильская армия пока остается в секторе Газа

СМИ узнали, что израильская армия пока остается в секторе Газа

ЕС планирует включить в санкционные списки по России еще 120 танкеров

ЕС планирует включить в санкционные списки по России еще 120 танкеров
Обострение палестино-израильского конфликта

План Трампа есть, но как его осуществить не ясно

План Трампа есть, но как его осуществить не ясно

Союзная ХАМАС палестинская группировка поддержала план США по урегулированию в Газе

Союзная ХАМАС палестинская группировка поддержала план США по урегулированию в Газе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7283 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });