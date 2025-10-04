Участники акции протеста в Тбилиси выразили недовольство действиями организаторов
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Около двухсот участников акции в Тбилиси находятся у здания парламента Грузии, многие из них выражают недовольство радикальными призывами организаторов протестов.
Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава в беседе с журналистами заявила, что ее партия "не была в курсе радикальных действий организаторов митинга".
Оппозиционер Сандро Багателия заявил, что не понимает, для чего надо было идти к президентскому дворцу.
"Организаторы должны дать нам ответ, для чего мы собрались", - сказал Багателия.
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протест против властей должен быть мирным.
Ранее в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что все участники попытки штурма президентского дворца будут идентифицированы и преданы суду.
Одним из организаторов митинга стал оперный певец Паата Бурчуладзе, другим - бывший генпрокурор в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили Муртаз Зоделава.