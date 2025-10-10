Поиск

BLS Минтруда США вернет на работу часть сотрудников для расчета данных по инфляции

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бюро статистики (BLS) Министерства труда США вернет на работу часть сотрудников, отправленных в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна, для подготовки сентябрьского отчета о динамике инфляции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.

Сотрудники BLS "возобновят в ближайшее время" расчет индекса потребительских цен за сентябрь, заявил собеседник издания. Изначально публикация этого показателя планировалась на 15 октября. На данный момент неясно, когда именно выйдет отчет, но по словам источника, это произойдет в текущем месяце.

Эти данные необходимы властям США, чтобы к 1 ноября рассчитать выплаты по программе социального обеспечения (Social Security), которые привязаны к темпам инфляции. Без сентябрьских данных по инфляции "расчеты социальных выплат могут быть серьезно затруднены или сорваны", заявил представитель администрации.

Источник не уточнил, сколько именно сотрудников BLS вернется к работе, отметив лишь, что будет привлечено столько человек, сколько потребуется "для сохранения целостности и точности данных".

Отчеты о динамике инфляции влияют на принятие решений как в частном, так и в государственном секторе, в том числе на них ориентируется Федеральная резервная система в решениях по денежно-кредитной политике.

Шатдаун в США начался 1 октября, поскольку американский Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования работы федеральных ведомств. Почти все сотрудники BLS отправляются в вынужденный отпуск в случае шатдаунов.

