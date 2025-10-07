Сенат США не смог одобрить законопроект, который мог прекратить шатдаун

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американские сенаторы 52 голосами против 42 при необходимом для принятия минимуме в 60 голосов в очередной раз не смогли принять законопроект, который позволил бы возобновить финансирование правительственных ведомств и прекратить шатдаун, сообщают американские СМИ.

Палата представителей ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что с демократами ведутся переговоры о том, чтобы удовлетворить их требования.

"Прямо сейчас мы ведем переговоры с демократами, которые могут привести к очень хорошим результатам. И я говорю о хороших результатах в области здравоохранения", - сказал Трамп в Белом доме.

В то же время лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил в понедельник, что демократы не ведут никаких переговоров с администрацией Трампа о прекращении шатдауна.

"Я не знаю ни одного демократа, который разговаривал бы с президентом Трампом или членами его администрации по вопросу возобновления работы правительства" - сказал Джеффрис журналистам.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер подтвердил, что демократы в верхней палате Конгресса США не участвуют в подобных переговорах.

"Заявление Трампа не соответствует действительности, но если он, наконец, будет готов работать с демократами, мы будем за столом переговоров", - сказал сенатор.

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт накануне сказал, что массовые увольнения сотрудников правительственных ведомств зависят от того, уступят ли демократы на фоне прекращения финансирования правительства (шатдауна).

В интервью CNN Хассетт предупредил, что увольнения начнутся, "если президент решит, что переговоры (с демократами по шатдауну - ИФ) абсолютно ни к чему не приведут".

Он также обратил внимание на то, что успешные переговоры позволят избежать потерь в $15 млрд в неделю, которые, по оценкам Совета экономических консультантов, "нанесут ущерб ВВП в случае остановки экономики".

Ранее Трамп назвал шатдаун "беспрецедентной возможностью" для сокращения штатов агентств и сообщил, что намерен обсудить с директором Управления административно-бюджетной политики Белого дома Расселом Воутом "какое из многочисленных агентств демократов" следует сократить.