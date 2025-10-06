Сокращения сотрудников правительственных ведомств США зависят от позиции демократов по шатдауну

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Массовые увольнения сотрудников правительственных ведомств зависят от того, уступят ли демократы на фоне прекращения финансирования правительства (шатдауна), заявил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.

В интервью CNN он сказал, что увольнения начнутся, "если президент решит, что переговоры (с демократами по шатдауну - ИФ) абсолютно ни к чему не приведут".

Хассетт выразил надежду, что "удастся убедить демократов в том, что избежать подобных увольнений - это просто здравый смысл", и что демократы "проявят благоразумие".

Он также обратил внимание на то, что успешные переговоры позволят избежать потерь в $15 млрд в неделю, которые, по оценкам Совета экономических консультантов, "нанесут ущерб ВВП в случае остановки экономики".

Ранее президент Дональд Трамп назвал шатдаун "беспрецедентной возможностью" для сокращения штатов агентств и сообщил, что намерен обсудить с директором Управления административно-бюджетной политики Белого дома Расселом Воутом "какое из многочисленных агентств демократов" следует сократить.

На вопрос о том, что президент имел в виду под "демократическими агентствами", Хассетт ответил: "Я думаю, это сокращение для агентств, которые, как правило, являются фаворитами демократов".

"Президент Трамп и Рассел Воут договариваются и готовятся если потребуется действовать, но надеются, что этого делать не придется", - отметил он.

1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 мск) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.