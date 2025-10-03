ФБР уволило 800 сотрудников с началом шатдауна

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ФБР США уволило 800 сотрудников бюро с началом временной остановки работы учреждений американского правительства из-за отсутствия финансирования, сообщил телеканал CBS.

Среди уволенных около трети являлись оперативными сотрудниками. При этом значительная часть из них была связана с расследованиями, которые в 2017 году проводил бывший глава ФБР Джейс Коми против нынешнего президента США Дональда Трампа. Тогда Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании Трампа с Москвой.

В настоящее время численность сотрудников ФБР составляет 36,7 тыс. человек.

Как отмечает телеканал, сторонники Трампа считают, что эта чистка рядов будет к лучшему, хотя и будет потерян большой оперативный потенциал.

Накануне Ассоциация агентов ФБР заявила, что шатдаун может поставить под угрозу безопасность американцев. В обращении ассоциация предупредила, что "прекращение работы может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда страна сталкивается с беспрецедентным спектром угроз национальной безопасности и криминальных угроз".

В среду, 1 октября, с 00:00 часов по восточному времени США (7:00 по Москве) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.