Глава Минфина Австрии исключил использование активов РФ для приобретения оружия

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр не считает возможным вести закупку вооружений напрямую за счет блокированных в ЕС активов РФ, сообщает в пятницу Euractiv.

"Австрийский министр финансов Маркус Мартербауэр заявил в пятницу, в преддверии встречи министров финансов и экономики ЕС, что замороженные активы РФ не могут использоваться непосредственно для закупки вооружений", - информирует портал.

Министр пояснил, что в контексте работы с блокированными российскими финансами его коллегам в ЕС в первую очередь необходимо рассмотреть инициативу Еврокомиссии о "репарационном кредите".

Также Мартенбауэр назвал условием, исключающим такое приобретение оружия, "нейтралитет Австрии", и призвал принять во внимание данный статус. Euractiv отмечает, что нейтралитет в ЕС, помимо Австрии, провозглашают также Ирландия, Мальта и Кипр.

Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.

Между тем, ранее издание Politico сообщило, что бельгийский премьер Барт Де Вевер на недавнем неформальном саммите ЕС в Копенгагене выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов по сути приравнивается к конфискации. По его словам, "различие между "репарационным кредитом" и конфискацией на деле крайне незначительно, и если эти активы останутся замороженными на длительный срок, то такую схему могут расценивать как квазиконфискацию".

Де Вевер потребовал от Евросоюза больше гарантий для своей страны, указывая на возможные юридические последствия такого шага.

Financial Times сообщала, что страны ЕС нарастили давление на Бельгию в связи с тем, что она не спешит предоставить разрешение использовать находящиеся в ее юрисдикции замороженные активы РФ для поддержки Украины.