Поиск

Глава Минфина Австрии исключил использование активов РФ для приобретения оружия

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр не считает возможным вести закупку вооружений напрямую за счет блокированных в ЕС активов РФ, сообщает в пятницу Euractiv.

"Австрийский министр финансов Маркус Мартербауэр заявил в пятницу, в преддверии встречи министров финансов и экономики ЕС, что замороженные активы РФ не могут использоваться непосредственно для закупки вооружений", - информирует портал.

Министр пояснил, что в контексте работы с блокированными российскими финансами его коллегам в ЕС в первую очередь необходимо рассмотреть инициативу Еврокомиссии о "репарационном кредите".

Также Мартенбауэр назвал условием, исключающим такое приобретение оружия, "нейтралитет Австрии", и призвал принять во внимание данный статус. Euractiv отмечает, что нейтралитет в ЕС, помимо Австрии, провозглашают также Ирландия, Мальта и Кипр.

Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.

Между тем, ранее издание Politico сообщило, что бельгийский премьер Барт Де Вевер на недавнем неформальном саммите ЕС в Копенгагене выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов по сути приравнивается к конфискации. По его словам, "различие между "репарационным кредитом" и конфискацией на деле крайне незначительно, и если эти активы останутся замороженными на длительный срок, то такую схему могут расценивать как квазиконфискацию".

Де Вевер потребовал от Евросоюза больше гарантий для своей страны, указывая на возможные юридические последствия такого шага.

Financial Times сообщала, что страны ЕС нарастили давление на Бельгию в связи с тем, что она не спешит предоставить разрешение использовать находящиеся в ее юрисдикции замороженные активы РФ для поддержки Украины.

Euroclear Бельгия Австрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе
Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана

Исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" переведен в Баку под домашний арест

Что случилось этой ночью: пятница, 10 октября

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Мощное землетрясение зафиксировано близ Филиппин

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 год

Обострение палестино-израильского конфликта

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для прекращения огня в Газе

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для прекращения огня в Газе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2442 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20255 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });