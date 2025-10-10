Швеция будет добиваться использования замороженных активов России в пользу Украины

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Швеция намерена добиваться решения Евросоюза об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины, несмотря на противоречия по этому вопросу, передает Bloomberg.

"Мы сделаем все возможное, чтобы все страны поддержали этот план", - заявила глава Минфина Швеции Элизабет Свантессон.

По ее словам, "некоторые страны более сдержанны и не хотят делать так много для финансирования Украины, как Швеция, а также северные и балтийские государства".

Еврокомиссия сейчас изучает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые хранятся в финансовом депозитарии Euroclear, который находится в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что этот вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.

Politico сообщило, что бельгийский премьер Барт Де Вевер на недавнем неформальном саммите ЕС в Копенгагене выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов по сути приравнивается к конфискации. По его словам, "различие между "репарационным кредитом" и конфискацией на деле крайне незначительно, и если эти активы останутся замороженными на длительный срок, то такую схему могут расценивать как квазиконфискацию".

Де Вевер потребовал от Евросоюза больше гарантий для своей страны, указывая на возможные юридические последствия такого шага. "Гарантии не могут быть ограничены 170 млрд евро наличных, которые Еврокомиссия предлагает мобилизовать; потенциальная ответственность может быть гораздо выше номинальной суммы", - цитирует издание сказанные ранее премьером слова.

Таким образом, бельгийское правительство опасается, что оно окажется ответственным за любые юридические и финансовые иски, поданные Россией, и требует от всех стран ЕС гарантировать кредит, что означает использование средств европейских налогоплательщиков для покрытия любых расходов.

Кроме того, бельгийский премьер выдвинул еще одно условие: гарантии не прекращаются автоматически после возможной отмены санкций против России, поскольку судебные разбирательства могут иметь место через несколько лет.

Ранее Financial Times писала, что страны ЕС нарастили давление на Бельгию в связи с тем, что она не спешит предоставить разрешение использовать находящиеся в ее юрисдикции замороженные активы России для поддержки Украины.